Ostia, lampioni pericolanti e calcinacci caduti dal cavalcavia: chiuso il ponte della stazione

Lampioni pericolanti e calcinacci che crollano dal cavalcavia pedonale della stazione ferroviaria Lido Centro. Succede ad Ostia dove la polizia locale ha provveduto nella mattinata di oggi, alla chiusura con divieto di accesso al ponte.

Il distacco degli intonaci è avvenuto nella notte, all'altezza di largo Roncagli a Ostia. Da sopralluogo dei vigili del fuoco, della polizia locale, del comune di Roma e del personale dell'ufficio Tecnico del X Municipio, è stato deciso di chiudere per sicurezza l'accesso al ponte pedonale e interrompere, dalle 13:40, anche la Roma Lido. Sei i pali dei lampioni pericolanti. Presto si lavorerà per sostituire i sostegni dei lampioni arrugginiti, e ad effettuare i lavori di messa in sicurezza del ponte.