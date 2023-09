Buttafuori prende a pugni un cliente, discoteca chiusa per sette giorni

Sette giorni di chiusura per una nota discoteca aperta soltanto per il periodo estivo in uno degli stabilimenti balneari di Ostia. Il questore di Roma ne ha infatti decretato la chiusura dopo che un addetto alla sicurezza del locale ha colpito con un pugno un giovane cliente.

I fatti risalgono allo scorso mercoledì notte, quando è scoppiata una discussione tra buttafuori e cliente, con il primo che ha colpito il secondo. È stata chiamata la polizia, e quando la segnalazione è arrivata sul tavolo del questore, che ha applicato l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che regola la sospensione della licenza per locali in cui sono avvenuti tumulti o gravi disordini.

Al locale è stata quindi sospesa la licenza per sette giorni, sino a giovedì prossimo, provvedimento che fa chiudere in anticipo la stagione estiva notturna del locale, punto di riferimento sul litorale per moltissimi giovani provenienti dalla Capitale .