Ostia, cani abbandonati tra feci e urine. Uno di loro era sanguinante

Un cane ferito, morente. Altri tenuti tra feci e urine. Queste le terribile condizioni in cui le guardie zoofile Noorsa hanno trovato alcuni quadrupeti a Ostia Nuova. L'animale qualche giorno prima era stato aggredito da un branco di cani con i quali viveva in un appartamento vicino a piazza Gasparri.

Le guardie zoofile hanno trovato una quantità "inimmaginabile di urine e feci" con un "odore che difficilmente ne permetteva lo stazionamento all'interno", spiegano. Nella verifica hanno trovato anche il cane adagiato su un letto sanguinante, ipotermico in condizioni estremamente critiche.

L'attività ha previsto l'immediata informazione dei servizi sociali e della polizia locale, che ora indagherà. Il cane in condizioni difficili è stato trasportato in urgenza presso la ASL del canile municipale della Muratella e a seguire I restanti cani. La prognosi per il cane aggredito è riservata.