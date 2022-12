Paura a Ostia: auto prende fuoco al distributore di benzina

Tragedia sfiorata a Ostia Antica venerdì sera. Un’auto che si era appena fermata a un distributore di benzina ha preso fuoco, e nel giro di pochi istanti è stata avvolta dalle fiamme.

L’incendio è divampato intorno alle 19.30 a un distributore di via dei Romagnoli, poco dopo l'incrocio con via del Collettore Primario, nelle vicinanze di via Gabriele Torremuzza. A prendere fuoco una Bmw X5: il conducente aveva appena accostato per fare rifornimento quando sono partite le fiamme.

L’automobilista è fortunatamente riuscito ad allontanarsi subito e non è rimasto ferito, ma l’auto è andata completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno contenuto l’incendio evitando che potesse propagarsi alle pompe, e gli uomini del X gruppo della polizia locale. Accertamenti in corso per capire cosa abbia provocato le fiamme.