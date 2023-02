Minacce e appostamenti per riscuotere un risarcimento: commerciante fa arrestare estorsore

Ha minacciato e vessato per giorni un commerciante del litorale romano chiedendogli soldi, sfruttando una condanna che l'uomo aveva ricevuto in sede civile per una vertenza con un gommista. Una persecuzione finita dopo che la vittima ha deciso di denunciare ai poliziotti di Ostia, avviando un'indagine che ha portato all'arresto dell'estorsore.

A spiegare la complessa situazione è stata proprio la vittima, che si è presentata in commissariato raccontando di essere al centro di una causa civile che lo vede contrapposto a un gommista della zona. Motivo del contendere, una riparazione contestata e non pagata, una vertenza nata nel 2019.

La falsa riscossione del risarcimento civile

Nel corso della causa, la vittima dell’estorsione era stata condannata al pagamento di 3.300 euro. Qualche giorno dopo la sentenza del 21 dicembre scorso, nel bar gestito dal fratello e dalla moglie, si era presentato un uomo, un volto noto alle forze dell'ordine, che in qualche modo è riuscito a scoprire dell'esistenza della condanna al risarcimento e ha iniziato a minacciarlo e a pretendere i 3,300 euro sostenendo di operare per conto del gommista, in realtà ignaro di tutto. Le richieste nei giorni successivi si sono fatte sempre più pressanti, sino a quando la vittima non ha deciso di denuciare.

L'appostamento e l'arresto

Il 17 gennaio, i poliziotti, d’accordo con la vittima, si sono presentati al bar dove era stato fissato un appuntamento con l’estorsore. Gli agenti sono rimasti a distanza e senza farsi vedere, muniti di telecamera, hanno filmato l’incontro dove il 58enne veniva ripreso nell’atto di chiedere alla vittima il denaro, accordandosi per il giorno successivo per la consegna di 2.000 euro, mentre la restante parte l’avrebbe ricevuta alla fine del mese di gennaio.

A questo punto gli agenti, sempre in accordo con la vittima, hanno organizzato per il giorno successivo un incontro con l’estorsore, durante il quale hanno circondato la zona esterna al bar con diverse pattuglie in abiti civili, mentre all’interno del locale sono rimasti in due - un uomo ed una donna - fingendosi clienti. Una volta arrivato, il 58enne è entrato nel locale e ha ricevuto la somma concordata: è stato a quel punto che i poliziotti sono entrati in azione e lo hanno bloccato.

Portato in commissariato, l'uomo è stato arrestato e l'arresto è stato poi convalidato. Il gip ha disposto per lui il trasferimento in carcere.