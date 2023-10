Blitz a Ostia, 11 arresti. Lo spaccio ai "Lotti" da 3000 euro al giorno

Ostia si è svegliata con le sirene. Blitz all'alba di oggi, martedì 17 ottobre, con 15 persone indagate, tra cui 11 di loro finite in carcere o ai domiciliari. È il frutto di una operazione della procura e dei carabinieri.

Quanto ricostruito ha disegnato un quadro chiaro. Dosi di cocaina, crack ed hashish vendute a tutte le ore. Almeno 150 le compravendite quotidiane per un giro di spaccio da far invidia anche ad alcune piazze di Ostia Nuova, così ai 'Lotti', il complesso di case popolari disteso lungo via Vasco de Gama, tra via della Paranzella e via delle Gondole, la droga non mancava mai.

L'indagine

L'indagine ha permesso di certificare "un ininterrotto flusso di acquirenti, sia in orario diurno che notturno", spiegano dall'Arma. Lo stupefacente era nascosto nei luoghi comuni del complesso abitativo: ascensori, cantine e mansarde. Come avviene, appunto, nelle più organizzate piazze di spaccio. I carabinieri hanno documentato giornalmente circa 150 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, per un incasso giornaliero stimato in circa 3.000 euro.

Gli arresti a Ostia nel blitz di oggi

I carabinieri del gruppo di Ostia hanno così dato esecuzione a una ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, gli arresti domiciliari per altri 5 e il divieto di dimora per altre 4 persone. Sono tutti gravemente indiziati del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata in concorso. Nel corso delle indagini erano già state arrestate anche 12 persone in flagranza impiegate con funzioni di pusher e/o di vedette.

La zona dei Lotti

La zona dei 'Lotti' di Ostia, negli ultimi due anni, ha ripreso a marciare con vigore. Lì, dal 2021, gli arresti e i controlli hanno raccontato di come le attività di spaccio siano frequenti. Due anni fa due pusher furono presi dopo un inseguimento, prima di Natale di quell'anno - in un blitz - i carabinieri trovano droga e armi tra i palazzi, pochi mesi dopo anche nei vani ascensori. Poi, a novembre 2022, colpi di pistola sparati come avvertimento e un nuovo doppio blitz, con altri sequestri di armi e dosi pronte per lo spaccio. Un complesso residenziale fatto a "fortino" che offre nascondigli sicuri, anche ai latitanti in cerca di riparo.