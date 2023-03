Maxi incendio nella notte, distrutti 22 scuolabus

Ancora un rogo di veicoli nella notte a Roma, questa volta a Ostia Antica, dove 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico sono stati dati alle fiamme.

L’incendio è divampato intorno alle 23 della notte tra sabato e domenica in via Ostiense, all’altezza del civico 2355, in un'area privata poco distante da Dragona. Sul posto sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento impiegando diverse ore a domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Da chiarire le cause del rogo, con tutta probabilità doloso. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, mentre proseguono le indagini sull'altro incendio scoppiato nelle ultime ore, quello che ha coinvolto 16 vetture di Poste Italiane parcheggiate davanti agli uffici di viale Palmiro Togliatti.