L’albergo diventato un covo di pusher: scatta la chiusura

Il questore di Roma ha disposto la chiusura temporanea per un albergo del litorale di Ostia diventato luogo di ritrovo per spacciatori e clienti.

Il provvedimento è scattato al termine dei controlli svolti dagli agenti della divisione amministrativa e del X distretto Lido, potenziati in ragione delle festività pasquali. La struttura, che sorge a poca distanza dal lungomare di levante di Ostia, oltre ad accogliere persone ritenute pericolose, aveva anche tralasciato di registrare i presenti così come previsto dalla legge.

Il questore ha dunque applicato l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni.

In zona Esquilino, invece, in una struttura ricettiva di via Napoleone III, il personale della squadra operativa della divisione amministrativa della questura di Roma ha notificato un provvedimento di sospensione dell’attività per 7 giorni. Gli agenti hanno accertato la presenza di più posti letto rispetto a quelli dichiarati, inoltre alcuni ospiti erano stati falsamente registrati con comunicazioni differenti rispetto a quelle reali.