Panico sul bus: passeggero armato di cacciavite aggredisce l'autista

È salito a bordo di un autobus Atac della linea 05 armato di cacciavite, si è diretto verso il conducente e glielo ha puntato contro intimandogli di deviare il percorso, scatenando il panico tra i passeggeri.

È successo intorno alle 13.30 di venerdì a Ostia, protagonista della vicenda un uomo di 46 anni. Stando a quanto riferito dall’autista e dalle persone presenti a bordo dell’autobus, l’uomo è salito in via Mar Rosso e si è subito avvicinato alla cabina di guida con il cacciavite in mano. Quando l’autista si è rifiutato di deviare, il 46enne ha iniziato a colpire la vetrata della cabina nel tentativo di aprirla.

Immediata la segnalazione al 112 da parte dell’autista, che ha fermato il bus e ha fatto scendere i passeggeri in attesa dell’arrivo della polizia. Quando i poliziotti del commissariato di Ostia sono arrivati sul posto hanno trovato il 46enne in forte stato di agitazione: lo hanno bloccato, a fatica, e poi arrestato con l’accusa di danneggiamento, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.