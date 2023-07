Tragedia a Ostia: 67enne muore affogato nel canale dei Pescatori

Tragedia sulla spiaggia di Ostia dove un uomo è morto per annegamento. La tragedia dopo che un bagnante - un 67enne di origini polacche - si è tuffato nel canale dei Pescatori. In difficoltà a causa della forte corrente, in soccorso dell'uomo si è gettato un assistente bagnante del vicino stabilimento La Vecchia Pineta. Portato sulla battigia, nonostante un tentativo di rianimazione per il 67enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale.

Sono state numerose la chiamate al 112 da parte dei tanti bagnanti che alle 17:30 di oggi - giovedì 13 luglio - affollavano il tratto di spiaggia antistante via dell'Aquilone. Nonostante l'intervento dei bagnino per l'uomo - che si trovava in spiaggia assieme al figlio - nulla si è potuto fare.

Sul posto, oltre al personale del 118, gli uomini della guardia costiera di Ostia e del commissariato Lido di polizia.