Ostia torna a far paura: la Dda indaga sulle 4 bombe esplose, il prefetto convoca il comitato per la sicurezza

La direzione distrettuale antimafia allertata, il prefetto pronto ad intervenire. Le quattro bombe esplose nell'ultima settimana tra Ostia e Fiumicino hanno riacceso i fari sul mare di Roma, tornato "criminale" dopo gli arresti e le condanne degli ultimi anni.

Le indagini

Le deflagrazioni hanno colpito a breve distanza di tempo un autosalone, un'auto parcheggiata davanti a una caserma della guardia di finanza, un ristorante e la macchina dei proprietari di un'altra attività di ristorazione. Le indagini, a cui le forze dell'ordine stanno lavorando, puntano ad accertare se gli episodi avvenuti in un arco di tempo ristretto possano essere collegati tra loro.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato quando una bomba carta è stata fatta esplodere contro la macchina, un'Audi Q5, dei proprietari di un ristorante del lungomare Vespucci. L'auto era parcheggiata vicino al locale e l'esplosione ha danneggiato il cofano della vettura.

Nei giorni precedenti un ordigno artigianale era stato fatto esplodere a Dragona davanti a un autosalone, un altro era stato lanciato contro la vetrata di un ristorante a Fiumicino danneggiando anche la veranda e una bomba carta era stata fatta esplodere davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Ostia danneggiando un'auto e il parabrezza di un bus in transito.

La Dda osserva

Gli ordigni sono all'attenzione dei magistrati della Dda di Roma che monitorano le indagini portate avanti dalla squadra mobile. Gli arresti e le condanne degli ultimi anni hanno "svuotato" Ostia dai clan egemoni, lasciando un vuoto di potere. Pesci grandi e piccoli puntano a scalare il territorio. Contemporaneamente proprio l'assenza di un capo, lascia campo libero per azioni come quelle degli ultimi giorni.

Il prefetto

Guardia alta anche da parte del prefetto Lamberto Giannini che per lunedì mattina ha convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per "un'analisi della situazione che sta interessando il litorale romano e per definire le più efficaci linee di intervento e le strategie d'azione che potranno essere intraprese al fine di garantire un maggiore controllo del territorio e il contrasto ad ogni forma di criminalità attraverso la sinergica cooperazione tra le diverse Forze di Polizia e le Polizie locali della Città metropolitana e di Roma Capitale".

"Il sistema che presiede alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio metropolitano dovrà assicurare una risposta operativa che riaffermi i valori di legalità e della lotta alla criminalità e che garantisca l'incolumità e la sicurezza dei cittadini", conclude il Prefetto.