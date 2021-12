Ostia, intervengono per uno sfratto e trovano oltre 2.5 tonnellate di petardi e fuochi d'artificio

Nascondevano oltre 2,5 tonnellate di fuochi d'artificio che avrebbero consentito incassi per 100mila euro. Ieri mattina, i poliziotti, sono intervenuti in ausilio all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione di uno sfratto ad Ostia ma, una volta all'interno, gli agenti del X Distretto hanno trovato l'ingente quantitativo di fuochi pirotecnici stoccato illecitamente e destinato alla vendita abusiva.

Inoltre, con il supporto degli artificieri della Questura di Roma, sono state accertate gravi omissioni relative al rispetto delle misure di sicurezza previste per la loro custodia. Il materiale, acquistato regolarmente, è stato rinvenuto in condizioni di accantonamento del tutto proibitive, appoggiato in terra e sulle pareti, nelle immediate vicinanze di strumenti elettrici, materiali chimici ed altamente infiammabili. La struttura del capannone è stata trovata assolutamente non in linea con la normativa vigente, così i 'botti' sono stati sequestrati. Due le persone denunciate.