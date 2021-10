Ostia: 15enne pestato con pugni al volto e allo stomaco, poi rapinato

È atato massacrato di botte, preso a pugni e poi rapinato di una catenina dal valore di 3000 euro. La vittima, un 15enne, è stato soccorso e portato in ospedale. A ricostruire il fatto, gli agenti del commissariato di Ostia che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare i carcere nei confronti di un egiziano di 22 anni e un magrebino di 31 anni, accusati di aver compiuto a Ostia questa e altre rapine tra giugno e agosto 2021.

In particolare, al giovane egiziano sono state contestate tre rapine consumate nel quartiere del mare di Roma, due delle quali consumate da solo nel giugno e nell'agosto 2021, nei confronti di due bengalesi nelle quali, nel primo caso, aveva rubato circa 230 euro e nella seconda rapina ha colpito più volte la vittima alla testa, per poi sottrarle una collanina d'argento.

Il 22enne egiziano e il magrebino, invece, sono gravemente indiziati anche per una terza rapina, quella ai danni del ragazzo di 15 anni. In quest’ultimo episodio i due, arrivati sul Lungomare Paolo Toscanelli a bordo di un monopattino, dopo aver individuato la vittima, l'hanno colpita ripetutamente con pugni al volto e allo stomaco, fino a farla cadere in terra, per poi impossessarsi della sua catenina, del valore di circa 3000 euro.

Il riconoscimento degli autori della rapina è stato possibile sulla base dell'accurata descrizione degli aggressori, in quanto avevano agito a volto scoperto. A rendere ancora più sicura la loro individuazione sono state anche le videoregistrazioni acquisite subito dopo le rapine, nonché le numerose attività di osservazione da parte della polizia. Gli arrestati erano già sottoposti all’obbligo di firma presso il X Distretto. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare gli autori di altre rapine nel corso dell’estate.