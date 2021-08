Ostia, cade dal balcone di casa: 15enne in gravi condizioni

Sembra abbia perso l'equilibrio e sia caduta di sotto. Un volo dal secondo piano dell'appartamento dove vive con la sua famiglia. Una ragazza di 15 anni di Ostia è stata ricoverata domenica sera all'ospedale Grassi prima e poi portata con urgenza al Bambin Gesù, dove resta in osservazione. L'adolescente, ancora in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.

A lanciare il grido d'aiuto è stata proprio la ragazza, le cui grida hanno attirato l'attenzione di un vicino di casa. Sul posto i carabinieri della Stazione di Ostia e l'ambulanza del 118.

I militari dell'Arma indagano su cosa sia avvenuto. L'ipotesi che la giovane sia stata spinta è remota. Non è escluso, infatti, che l'incidente sia dovuto ad una caduta accidentale, da quel balcone dove normalmente si sedeva senza problemi.