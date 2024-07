Nessuno può fermare Ostacoloman, l'incubo della Balduina è libero

Nessuno può fermare l'uomo chiamato 'Ostacoloman'. L'uomo vestito da albero, un cittadino ucraino di 47 anni noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di disturbo della quiete pubblica, è libero. La notizia di 48 ore fa è infatti già vecchia. Lo scorso 16 luglio, 'Ostacoloman' era stato fermato dalla polizia in viale delle Medaglie d'Oro.

Trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito per agitazione psicomotoria, fu poi affidato dagli agenti all'ufficio immigrazione e affidato ai servizi sociali. Ieri, però, è tornato a scorrazzare nel quartiere. Alcuni passanti lo hanno nuovamente notato mentre urlava contro le macchine in transito.

Decine, di nuovo, le chiamate al numero unico per le emergenze che hanno segnalato l'uomo albero fermato, ancora una volta temporaneamente, dai carabinieri, questa volta in via Romeo Rodriguez Pereira.

I militari lo hanno identificato. Il massimo che si possa fare in queste circostanze. I carabinieri, come già accaduto lo scorso 8 luglio quando lo fermarono in piazza della Balduina, hanno richiesto l'intervento del 118 per un tso. Un deja-vu. Anche in quel caso 'Ostacoloman', visibilmente ubriaco, indossava svariati indumenti consumati e vari tagli di tessuto utilizzati come mantello. Oggi come allora, però, 'Ostacoloman' tornerà libero. Al momento, secondo quanto si apprende, non sarebbero stati infatti riscontrati elementi di reato per imporre un provvedimento cautelare o un Daspo urbano.