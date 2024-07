Balduina, fermato 'Ostacoloman': era diventato l'incubo del quartiere

La polizia di Stato ha bloccato 'Ostacoloman', l'uomo che armato di bastone disturbava e minacciava passanti e automobilisti. Un vero e proprio incubo per il quartiere, con decine di residenti che nei giorni scorsi hanno chiamato il numero unico per le emergenze per un intervento.

L'uomo, un 47enne ucraino, è stato fermato ieri mattina su viale delle Medaglie d'Oro. 'Ostacoloman', o per qualcun altro, l'uomo degli stracci', è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santo Spirito per agitazione psicomotoria e poi all'ufficio Immigrazione e affidato ai servizi sociali.

Nei giorni scorsi erano state varie le segnalazioni dei residenti tra cui una ragazza che aveva raccontato di essere stata seguita dal 47enne che aveva in mano una catena. E ancora la domenica del 23 giugno, in via delle Medaglie d'Oro, vestito da albero si era fermato con una panchina al centro della strada non facendo caso alla rabbia degli automobilisti. In un'altra occasione, i piazza della Balduina, è stato visto mentre raccoglieva rami e piante continuando a parlare in maniera confusa.