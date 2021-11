Mistero a Villa Pamphili: trovate ossa umane vicino la biblioteca Villino Corsini

Mistero a Villa Pamphilj dove sono state rivenute delle ossa umane. A segnalarle intorno alle 10:00 di sabato mattina un passante nell'area della Biblioteca Villino Corsini. Richiesto l'intervento al 112 all'ingresso di via di San Pancrazio dell'area verde del Municipio Monteverde è quindi intervenuta la polizia che ha accertato la presenza di tre grandi ossa.

Sul posto è quindi intervenuto il medico legale che ha effettuato un primo esame. Disposto il sequestro delle ossa,resta da comprendere con certezza se siano umane (come sembrerebbe da una prima analisi), risalire nel caso all'epoca della morte e dare un'età a chi appartenevano. Da qui è stato predisposto l'esame del DNA il cui esito verrà poi comunicato agli investigatori della polizia scientifica al fine di comprendere se si tratti di ossa storiche o associabili a qualche fatto di cronaca.

Informato il Pubblico Ministero di turno al momento il magistrato non ha disposto ulteriori scavi vicino al luogo del ritrovamento.

A commentare la scoperta l'Associazione per Villa Pamphilj che sulla propria pagina facebook a corredo della foto scrive: "Sembrerebbero umane le ossa rivenute questa mattina da alcuni frequentatori presso la Biblioteca Villino Corsini, nella parte est di villa Pamphilj. In questo momento la polizia sta facendo alcuni rilievi ed è in attesa del medico legale. Ricordiamo che proprio quest' area fu teatro delle ultime battaglie che segnarono la fine della Repubblica Romana del 1849".