Sanità, emergenza all'ospedale Grassi: fino a 5 giorni per un ricovero

A volte ci vuole tre giorni per un ricovero, in qualche caso più estremo anche cinque. Pazienti che rimangono sulle lettighe del pronto soccorso in attesa di essere ricoverati. All'ospedale Grassi di Ostia da un paio di mesi, con il picco delle influenze, la situazione è al limite.

Domenica scorsa un fotografo, Remo Sabatini, ha scritto sui social di aver paziente lasciato "per ben cinque giorni su una barella in corridoio pure sedato come un vegetale". Secondo la Asl Roma 3 il caso non risulta, eppure le segnalazioni ci sono. E sono diverse.

Il Grassi serve un'utenza di mezzo milione di cittadini che copre tutto il X Municipio (300mila abitanti) e Fiumicino (70mila). "Mio marito è stato ricoverato su una lettiga da tre giorni in attesa di uno specialista dal San Camillo", ha aggiunto Michela, nome di fantasia, di una donna che ha letto il post del fotografo Sabatini.

Un problema che risulta anche al Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche: "Le attese dei pazienti in attesa di essere ricoverati sono aumentate a dismisura. In media oltre 20 pazienti attendono anche 5 giorni in pronto soccorso prima di poter essere trasferiti in reparto per essere ricoverati. Domenica sera erano più di 20. - ha sottolineato Alessandro Saulini, segretario del sindacato NurSind Ares 118 - Il problema deriva da una scelta della Regione, che ha contingentato e blindato le quote di pazienti che ogni ospedale può trasferire alle strutture ospedaliere di riferimento come il San Camillo o il Gemelli. Più velocemente un pronto soccorso riesce a smistare pazienti nei reparti, meglio funziona: fino a giugno il Grassi riusciva a trasferire una media di 10 pazienti al giorno, adesso sei".

"Questo chiaramente crea forti disagi ai pazienti e comporta, anche come accade con il blocco barella e un inevitabilmente aumento dei tempi di risposta e di intervento alle numerose richieste di soccorso che comunque continuano ad arrivare alla centrale operativa", sottolinea Saulini.

Ma secondo il sindacalista adesso il problema è mutato: "Ora c'è un problema simile al blocco barella, ma diverso. Il blocco barella causa il blocco dell'ambulanza che viene a mancare su strada, adesso invece le ambulanze, per le lunghe attese, risultano operative, arrivano in ospedale e vista la fila per le accettazioni in triage o ancora per le file dei mezzi stessi, che crea code. Un paradosso, perché l'ambulanza numericamente risulta operativa quando così non è".