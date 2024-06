Incendio a Roma est, sale il valore di diossina e Gualtieri firma ordinanza bis. Ecco cosa prevede

Roma est continua a subire ancora gli effetti del maxi rogo scoppiato nella zona di San Basilio, in un capannone industriale nei pressi di via Scorticabove, all'altezza di via Pieve Torina. Nel campione rilevato da Arpa tra il 28 e il 29 giugno, il valore della diossina, che nella seconda rilevazione era sensibilmente sceso, è tornato ad alzarsi.

In sostanza, l'incendio che ha colpito la zona tra il IV e V Municipio il 26 giugno racconta che in quel quadrante di città l'aria è ancora irrespirabile. E così il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza bis a seguito della pubblicazione dei nuovi dati.

Il provvedimento è stato disposto dopo una riunione a cui hanno partecipato il Sindaco, il capo di gabinetto Stancanelli, il direttore della protezione civile Napolitano, il presidente del IV Municipi Umberti, il comandante dei vigili del fuoco di Roma De Acutis e tutte le strutture interessate, la direzione gestione emergenze e grandi eventi, la prefettura, Ama, Asl Roma 2, dipartimento politiche sociali e salute, dipartimento ciclo dei rifiuti.

Restano in vigore tutti i divieti alla cittadinanza, indicati dal sindaco nella prima ordinanza. "Da sottolineare che i dati dell'Arpa si riferiscono alla zona adiacente all'incendio e non al centro abitato di San Basilio", spiega il Campidoglio. Anche oggi, domenica 30 giugno, continua il lavaggio delle strade, operato da Ama nel raggio di un chilometro dal luogo del rogo.

Nell'ordinanza bis il Sindaco ha disposto di imporre al proprietario del terreno in cui si è propagato il rogo di eliminare tutti i rifiuti, combusti e non, dall'area interessata, in modo da rendere più incisiva l'operazione di pulizia finalizzata a ripristinare in tempi rapidi una corretta qualità dell'aria. Qualora lo smaltimento dei materiali non dovesse avvenire in un tempo sufficientemente veloce, l'amministrazione provvederà ad "attivare le procedure per la rimozione d'urgenza".