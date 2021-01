"Ora raccogli i rifiuti e li butti come si deve": vigili multano uno 'zozzone'

Ha pensato bene di smaltire i rifiuti dei lavoro lavori casalinghi in strada. Sperava di non essere visto da nessuno ed invece, scoperto, li ha dovuti anche raccogliere. Uno 'zozzone' è stato pizzicato e multato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, nell'ambito di verifiche mirate nella zona di Castel di Leva.

Gli agenti sono riusciti ad intervenire nei confronti dell'uomo che, oltre ad essere sanzionato, è stato "intimato a prelevare i rifiuti, per conferirli correttamente negli impianti autorizzati, e a dimostrare l'avvenuto smaltimento tramite la presentazione del relativo formulario", spiegano i caschi bianchi.

Un romano è stato denunciato dai motociclisti del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) a seguito di un controllo scattato nei confronti di un autocarro, fermato sulla via Tuscolana, che trasportava calcinacci e materiali di risulta. Dalle verifiche eseguite è stato possibile accertare la mancanza delle previste autorizzazioni per il trasporto di rifiuti speciali, che pertanto stava avvenendo in modo illegale: il conducente è stato denunciato e il veicolo sequestrato.