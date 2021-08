Roma, operatrici Ama aggredite in pieno centro

A denunciare il fatto Ama Fp Cgil: "Serve maggior tutela per chi opera in strada e una campagna a difesa di chi garantisce i servizi pubblici"

Due operatrici Ama sono state aggredite nella notte tra il 30 e il 31 agosto, a Roma, da un senza fissa dimora. A denunciare il fatto è l'Ama Fp Cgil che posta anche una immagine di una delle due dipendenti ferite: "Sono state aggredite in via della Conciliazione mentre intervenivano su una spazzatrice surriscaldata (operazione di routine). Un senzatetto ha prima estratto la scopa dal mezzo e poi aggredito una delle due lavoratrici, con il pretesto di essere stato colpito da alcuni schizzi", spiegano i sindacalisti.

"Sono sempre più frequenti e, ahinoi, sempre più violenti simili episodi - si legge ancora - Serve maggior tutela per chi opera in strada e una campagna a difesa di chi garantisce i servizi pubblici. Chi aggredisce non può restare impunito. Solidarietà a queste lavoratrici". Il senza fissa dimora è stato rintracciato dalla polizia di Stato che lo ha denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni.

Le due donne ferite, sono state portate al Santo Spirito: ne avranno per 10 giorni. Pochi giorni fa, il 19 agosto, il sindacato aveva denunciato un'altra aggressione agli operatori Ama. Quella volta nel Centro di Raccolta Togliatti. In quel caso l'attacco fu contro le aziende private che, a detta del sindacato Ama, "pretendono di scaricare furgoni carichi di rifiuti fuori dalle regole. E quando i responsabili lo impediscono, gli "utenti" diventano violenti e minacciano il personale".