Tufello, operatori Ama minacciati da uomo armato. L'ipotesi della violenza dei pusher

"Andatevene via". Una minaccia chiara fatta da un uomo armato di pistola che, intorno alle 23 dello scorso mercoledì 25 ottobre, ha cacciato alcuni operatori Ama che stavano pulendo la strada via di Monte Massico, al Tufello. A denunciare il fatto è stata la stessa azienda municipalizzata di servizi ambientali di Roma.

Secondo quanto raccontato da Ama, una squadra di operatori era impegnata in interventi mirati e programmati di rimozione delle foglie. Poco dopo le 23, i lavoratori sono stati "pesantemente minacciati", sottolinea Ama, da un uomo armato di pistola che ha intimato loro di "andare immediatamente via". Per evitare che la situazione degenerasse, gli operatori sono stati quindi costretti a interrompere il servizio e allontanarsi. "Sarà sporta denuncia contro ignoti", ha rassicurato l'azienda.

L'ipotesi della violenza dei pusher

Al momento ogni pista è tenuta in considerazione, dall'iniziativa violenta di un cittadino in collera con Ama, alla minaccia, più concreta, di qualche pusher che non voleva scocciatori in giro. Secondo quanto appreso, infatti, in quella zona sarebbero tornati movimenti legati allo spaccio in strada. I passanti da giorni raccontano di (presunte, almeno per il momento) vedette che sorvegliano le strade, vicino alle ringhiere dei palazzi che affacciano proprio nei pressi del mercato del quartiere.

La zona, non a caso, nel recente passato era stata scenario di alcuni agguati e arresti legati alla droga. Nella vicinissima via Monte Taburno, altre strada della piazza del mercato al coperto, lo scorso 22 febbraio è rimasto ferito Marco Canali, detto 'Mezza Recchia'. A finire in manette furono due uomini, Marco Antoniucci, 37 anni che secondo la ricostruzione della polizia di Stato avrebbe materialmente fatto fuoco, e Fabio Salandri, 46 anni. Entrambi sono stati accusati di tentato omicidio per rivendicare un debito di droga.

A gennaio di quest'anno, invece, un maxi blitz della polizia portò all'arresto di 14 persone. Gli investigatori scoprirono un gruppo che aveva messo in piedi una vasta attività di spaccio in diverse piazze della Capitale con base proprio al Tufello.