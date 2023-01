Aggrediti tre operatori nella sede di Ama: "Avevano denunciato i furti di carburante"

Ha sorpreso un uomo all'interno della sede Ama di Castro Pretorio. Poi l'aggressione, armato di un oggetto tagliente, prima al tecnico che lo ha scoperto e poi ai due colleghi intervenuti per aiutarlo. I tre come informa la stessa azienda municipalizzata dei rifiuti romana, avevano "denunciato all'organismo interno di vigilanza fatti relativi a possibili furti di carburante".

Aggrediti tre lavoratori Ama

I fatti sono accaduto intorno alle 5:00 di stamattina, sabato 28 gennaio. Mentre stava entrando nella sede operativa di via Sapri, a Castro Pretorio, un tecnico di Ama è stato aggredito da un uomo armato di un oggetto tagliente. In sua difesa sono intervenuti due colleghi, c'è stata una colluttazione, poi l'aggressore è scappato e tutti e tre i dipendenti - di 51, 48 e 58 anni - sono stati ricoverati per accertamenti al policlinico Umberto I. Uno ha riportato contusioni al viso, un secondo dovrà sottoporsi a un intervento per aver riportato una frattura multipla al polso, mentre il primo aggredito è sotto osservazione in ospedale.

Il aresidente di Ama Daniele Pace ha parlato con uno dei tre lavoratori aggrediti, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, esprimendo la solidarietà da parte sua, dell'azienda, dell'assessora Alfonsi e del sindaco Gualtieri.

La denuncia del furto di carburante

"Quanto è accaduto è grave – dichiara Pace - e ci rafforza nel convincimento che la scelta da noi intrapresa di potenziare le varie strutture di sicurezza, a tutela dei lavoratori e dell'azienda, è quanto mai opportuna. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato Viminale, con cui collaboreremo sporgendo denuncia. Insieme con il generale Antonio Di Terlizzi, che di recente abbiamo incaricato di affrontare i vari aspetti di security nel concreto dell'operatività sul territorio, stiamo perlustrando a trecentossessanta gradi tutti gli ambiti importanti in questo campo. I tre colleghi vittima dell'aggressione, tra l'altro, hanno anche denunciato all'organismo interno di vigilanza fatti relativi a possibili furti di carburante. Chiediamo, anche per questo, la massima solidarietà da parte dei tanti lavoratori onesti e che si impegnano quotidianamente, ai quali va tutto il nostro plauso e supporto".

La condanna del sindaco Gualtieri

Un'aggressione che ha trovato la condanna del sindaco Gualtieri: "Gravissima l'aggressione ai danni di tre lavoratori AMA stamattina a Piazza Sapri". "Li ho appena sentiti al telefono: fortunatamente stanno abbastanza bene. Questi lavoratori si erano peraltro distinti per aver denunciato i presunti furti di carburante all’interno dell’azienda. Meritano la solidarietà e la vicinanza di tutta la città. Noi non li lasceremo soli e avranno tutto il nostro sostegno. Mi auguro che il responsabile di questa vigliacca aggressione venga presto individuato e assicurato alla giustizia. Forza Davide, Nicola e Stefano, tutta Roma è con voi".