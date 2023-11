La protesta di un operaio che si è arrampicato su una gru minacciando il suicidio

Momenti di tensione a Roma nella mattinata di oggi, venerdì 24 novembre, per la protesta di un operaio. L'uomo, intorno alle 7:30 del mattino, è salito su una gru in un cantiere in viale della Bella Villa, all'altezza del civico 33, mostrando uno striscione. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che, notata la scena, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto il 118, i carabinieri della stazione Alessandrina e della compagnia Casilina, e i vigili del fuoco che hanno posizionato teli sull'asfalto. L'operaio, dipendente di un cantiere edile, ha voluto protestare per un presunto contenzioso economico con la ditta di lavori edili. Sul posto anche il titolare della ditta.