Operaio muore schiacciato da una trivella in un cantiere nel centro di Roma

Tragedia sul lavoro a Roma, dove oggi un operaio di 60 anni è morto schiacciato da una trivella, un macchinario che sarebbe servizio per dei lavori geologici a ridosso fondamenta di un palazzo in via Ludovisi, all'altezza del civico 46, in pieno centro, a pochi metri da via Vittorio Veneto. Il dramma si è consumato intorno alle 7 del mattino di lunedì 20 novembre.

Morto sul colpo

Sul posto è intervenuto il 118 che inutilmente ha provato a rianimarlo. L'operaio 60enne, infatti, è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in via Cadore, all'incrocio con via Ludovisi, anche i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto e della compagnia di Roma Centro per le indagini. Secondo quanto appreso la trivella era a bordo di un camion parcheggiato, mentre il macchinario stava per essere fatto calare dal mezzo pesante qualcosa però è andato storto.

La prima ipotesi

Il camion si sarebbe sbilanciato, non è escluso se per un avvallamento del manto stradale, e la trivella è così caduta lateralmente travolgendo e schiacciando l'operaio. Saranno adesso le indagini a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente mortale avvenuto sul lavoro.

Il cordoglio

L'assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli ha espresso "profondo cordoglio per l'incidente": "Ancora una vittima sul lavoro, ancora una perdita insopportabile. Su questo fronte tutte le istituzioni devono essere ingaggiate e impegnate senza sosta per promuovere formazione e controlli affinché vi sia cultura del lavoro sicuro a tutti i livelli".