Operaio muore sul lavoro a Roma, stava ristrutturando una villa

Un operaio è morto sul lavoro a Roma. È quanto successo nel pomeriggio di giovedì 22 settembre nella zona de La Giustiniana, in via del Buon Ricovero. A dare l'allarme, intorno alle 14, sono stati i colleghi dell'uomo, un 61enne italiano. Inutili però i soccorsi.

Secondo quanto appreso, l'operaio di 61 anni stava ristrutturando la facciata di una villa quando, per motivi che saranno oggetto di indagine, ha perso l'equilibrio cadendo da tre metri. Sul posto la polizia e il personale medico del 118.

Il lavoratore è morto sul colpo. Ora si lavorerà per capire le cause dell'incidente mortale sul lavoro. Chi indaga dovrà determinare anche se erano state messe in atto tutte le norme di sicurezza.

I precedenti

L'ultimo caso di morte sul lavoro a Roma, risale a luglio scorso quando un uomo di 47 anni è morto fra i Colli Portuensi e la zona del Trullo. Lo stesso mese un operaio di 40 anni morì al policlinico Umberto I dove era stato trasportato in condizioni critiche dopo essere stato colpito alla testa da una lastra di marmo durante alcuni lavori di ristrutturazione in una appartamento di viale Jonio.

Il 30 giugno invece era stata la volta di un altro lavoratore, Carmine Marasco, operaio di 48 anni, morto sul colpo in via Boncompagni. Lo scorso 18 giugno, ad Aprilia, un 32enne di Nettuno è morto schiacciato dal muletto che stava guidando e che si è ribaltato mentre lavorava. Prima di lui hanno perso la vita Bernardino Passacantilli, morto a 61 anni lo scorso 27 aprile, Fabio Palotti, l'ascensorista trovato senza vita nella mattinata di giovedì 28 aprile a 39 anni nella sede della Farnesina, e Antonio Stazi, un ragazzo di 29 anni morto folgorato.