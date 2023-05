Incidente sul lavoro: operaio si taglia la gola con una smerigliatrice, morto sul colpo

Tragedia sul lavoro a Roma Nord dove un operaio impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione si è accidentalmente tagliato la gola con una smerigliatrice. Il dramma è avvenuto nella zona del Fleming. Sono stati i colleghi dell'uomo, un operaio romeno di 43 anni, a chiamare il 112 poco dopo le 18:00 di giovedì 4 maggio. Una volta in via Bartolomeo Gosio il personale del 118 nulla ha potuto se non accertare la morte del lavoratore.

Sul posto anche gli agenti del commissariato Ponte Milvio di polizia. Ascoltati i testimoni, secondo i primi riscontri l'uomo, impegnato con un frullino elettrico in alcuni lavori di ristrutturazione nella palazzina, per motivi ancora da accertare, si sarebbe tagliato la gola con l'attrezzo da lavoro.

Troppo gravi le ferite riportate. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare.