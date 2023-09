Incidente sul lavoro: operaio investito mentre lavora in un cantiere stradale

Incidente sul lavoro. Vittima un operaio originario di Artena, comune della provincia sud di Roma. Il 53enne è stato investito da un'auto mentre lavorava in un cantiere stradale. Grave, è stato poi trasportato in ospedale a Roma.

L'incidente è avvenuto giovedì 28 settembre sulla strada regionale 627, nel territorio di Atina (in provincia di Frosinone). Il lavoratore stava lavorando quando è stato colpito da un'auto. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, vista la gravità delle ferite riportate dall'operaio, i sanitari del 118 hanno allertato i colleghi dell'elisoccorso e sul posto è giunta un'eliambulanza.

L'uomo è stato quindi portato al policlinico Umberto I dove è stato ricoverato in codice rosso ma non dovrebbe essere in fin di vita. Sul posto, oltre al personale medico, sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per la dinamica dell'incidente.