Incidente sul lavoro: operaio precipita nel vuoto durante lavori di ristrutturazione

È scivolato da una tettoia precipitando nel vuoto mentre stava svolgendo un lavoro di ristrutturazione dell'impianto idraulico di una abitazione nel cuore di Trastevere. L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 11:00 di venerdì mattina. Vittima un operaio romano di 25 anni.

L'intervento dei soccorritori in piazza San Cosimato dopo che il lavoratore è caduto da un appartamento al primo piano da un'altezza di circa 3 metri.

Affidato alle cure del personale del 118 l'operaio è stato trasportato in codice rosso (non in pericolo di vita) presso l'ospedale San Camillo, con una prima diagnosi di trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trastevere e l'ispettorato del lavoro.