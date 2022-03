Operaio cade durante lavori di potatura, è grave

Incidente sul lavoro a Roma dove un operaio è caduto, mentre stava potando un albero in pieno centro. È quanto accaduto intorno alle 14 di oggi, in via Crescenzio all'altezza del civico 92. Sul posto il 118 e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo quanto ricostruito un operaio, un uomo di 44 anni, durante alcuni lavori di potatura in cima ad un albero, per cause da accertare è caduto a terra dal cestello su cui stava lavorando. Il lavoratore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Il mezzo d'opera è stato posto sotto sequestro. Sul posto per ulteriori accertamenti anche personale dello Spresal e dell'ispettorato del lavoro.