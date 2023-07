Incidente sul lavoro: operaio cade da un balcone e viene colpito da una lastra di marmo. È grave

È ricoverato in gravi condizioni un uomo di 54 anni, operaio che ieri stava lavorando in una abitazione privata a Nettuno. Il lavoratore stava montando delle tende da sole quando ha perso l'equilibrio mentre era in balcone. Per evitare di precipitare ha provato a reggersi ma una lastra di marmo su cui faceva presa si è staccata.

L'uomo è caduto dall'altezza di un metro e la lastra lo ha colpito in testa. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Il lavoratore è stato portato privo di sensi all'ospedale Riuniti di Anzio. Sul posto gli ispettori della Asl Roma 6 e i carabinieri che indagano.