Rissa in un cantiere edile: operaio accoltella colleghi e fugge

Momenti di paura in un cantiere edile alla Bufalotta. Un egiziano di 33 anni ha ferito al culmine di una lite tre connazionali nella mattinata di martedì, inin via di Villa di Faonte. L'uomo è poi fuggito ed è stato rintracciato nel pomeriggio dagli agenti della polizia del commissariato Fidene in un bar su via Palmiro Togliatti.

I tre feriti, di 28, 22 e 23 anni, che sono stati colpiti alle braccia mentre uno ha riportato anche la frattura dell'omero, sono stati soccorsi e portati in ospedali per essere medicati.

Secondo la ricostruzione della polizia l'egiziano avrebbe prima litigato con collega più giovane, ma poi se l'è presa anche con altri due che ha colpito più volte alle braccia. Il più grande ha anche riportato la frattura di un braccio. I tre sono stati accompagnati in ambulanza all'ospedale Sandro Pertini: nessuno è in pericolo di vita, anche se le prognosi sono comprese fra 30 e 10 giorni.

Gli agenti del commissariato Fidene-Serpentara si sono messi sulle tracce del fuggiasco rintracciato qualche ora più tardi non lontano dalla sua abitazione. È stato denunciato per lesioni aggravate.