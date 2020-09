Omicidio a Colleferro, Willy ucciso a calci e pugni dal branco per aver provato a sedare una lite

Pestato dal branco perché, secondo quanto ricostruito, aveva provato a sedare una lite. Willy Monteiro Duarte, 21 anni di Paliano (provincia di Frosinone), è morto così poco dopo le 3 del mattino di domenica 6 settembre a Colleferro, comune nella provincia di Roma. Il ragazzo, secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che nell'immediatezza dei fatti hanno fermato 4 giovani, è stato preso a calci e pugni.

A scatenare la lite, poi sfociata in un omicidio, ci sarebbero, secondo chi indaga futili motivi. Secondo la ricostruzione, che è ancora al vaglio dei militari e della Procura, la discussione sarebbe iniziata in un locale della movida.

Così è morto Willy Monteiro Duarte

I due gruppi hanno cominciato a fronteggiarsi, sono usciti fuori dal pub finché Willy Monteiro Duarte non avrebbe detto di smettere di litigare. Il tentativo di placare le lite, però, non è stato accolto bene: il 21enne è stato colpito vicino alla sua macchina parcheggiata a pochi passi dai giardini che affacciano in largo Oberdan.

Il disperato tentati di soccorso dei medici e la corsa in ospedale dove il ragazzo è giunto morto. Quattro ragazzi, poco dopo i fatti, sono stati individuati e portati in caserma dai carabinieri, quindi sottoposti a stato di fermo con l'accusa di omicidio del giovane 21enne ucciso a calci e pugni la notte scorsa in largo Oberdan, a Colleferro. La loro posizione è al momento al vaglio.

Lutto cittadino a Paliano

Immediate le reazioni. Il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna ha condannato subito la tragedia: "L'omicidio avvenuto questa notte ci lascia senza parole. L'atto gravissimo e le modalità, che se fossero confermate sarebbero inimmaginabili per il nostro territorio, ci sconvolgono e ci riempiono di dolore e rabbia".

Il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, dopo aver annullato domenica mattina il 'Weekend dello Sport' nella cittadina in provincia di Frosinone dove Willy Monteiro Duarte viveva con la sua famiglia aggiunge: "C'è sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Uno splendido ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato". Domani Paliano sarà in lutto cittadino.

Chi era Willy Monteiro Duarte

Di origine capoverdiana, Willy Monteiro Duarte, come riporta FrosinoneToday, era stato uno studente modello dell'istituto alberghiero di Fiuggi. Amava il calcio e giocava anche nella squadra della sua cittadina. Tifosissimo della Roma, negli anni passati Willy aveva preso parte alla rievocazione storica del Palio di Paliano a Ferragosto, preceduto dalla Festa dell'Assunta.