Omicidio Willy, Marco Bianchi scrive dal carcere: "Ho toccato il fondo ma combatterò per la verità"

"Ho toccato il fondo. Ecco la vostra soddisfazione. È una cosa che non auguro a nessuno, la sensazione di essere da soli, al buio. Sono andato giù, ma oggi ho deciso di rialzarmi e combattere per la verità e per la vita". Non accenna al pentimento, non chiede scusa, Marco Bianchi che ha spedito una lettra dall'Adnkronos dal carcere di Viterbo dove è recluso con l'accusa di aver ucciso Willy Monteiro Duarte insieme con suo fratello Gabriele e gli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Per lui e suo fratello il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo, per gli altri due 24 anni di reclusione. "Io e Gabriele siamo ragazzi di cuore, sinceri - scrive in stampatello e in un italiano incerto - Tutte quelle cattiverie che hanno detto contro di noi non sono vere, sono state solo bugie su bugie per farci toccare il fondo. Siamo stati descritti sin dall'inizio, senza conoscere gli atti del processo, come mostri e assassini. Dai giornali e dai social è stata usata una nostra foto per dimostrare che eravamo due ragazzi che pensavano solo a fare la bella vita. Ho avuto la forza di guardarmi allo specchio, di essere fiero di quello che sono e di combattere per la mia innocenza. Io e mio fratello non ci siamo mai nascosti su nulla, non abbiamo mai chiesto aiuto, non siamo mai stati protetti, sempre soli e divisi. Abbiamo sempre affrontato tutti i problemi per far capire la realtà delle cose, perché noi siamo così: disponibili, educati e rispettosi, sempre pronti ad aiutare i più deboli".

Pacata la risposta di Armando Monteiro, papà del 21enne ucciso a Colleferro: "Per adesso lasciamo le cose come stanno e non commentiamo. Il prossimo lunedì ci sarà la sentenza, confidiamo nella giustizia".