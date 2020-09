Omicidio Willy, i fratelli Bianchi trasferiti in celle protette: attesa per gli esami di tracce biologiche

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte consumato nella notte tra il 5 e il 6 settembre a Colleferro, sono stati trasferiti dalle celle anti-Covid a quelle di isolamento precauzionale di Rebibbia, quelle nel braccio G9.

Troppo pericoloso per loro condividere gli spazi comuni perché rischierebbero aggressioni. Stando a quanto riporta Il Messaggero, i fratelli Bianchi sarebbero sottoposti a massima sorveglianza usufruendo di momenti d'aria in orari diversi rispetto agli altri detenuti. L'obiettivo sarebbe quello evitare qualsiasi contatto.

I due sono sotto stretta osservazione anche dei medici per ragioni sanitarie e psicologiche. Alla base di questa decisione, ci sarebbero alcuni episodi avvenuti nei giorni di reclusione.

Non solo, il legale di Marco e Gabriele Bianchi ha rinunciato al ricorso in appello fissato per il 23 settembre. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova, l'avvocato non chiederà la scarcerazione per i suoi assistiti. Sembra infatti che le parti non siano più convergenti. È stato inoltre reso noto che il legale ha rinunciato anche alla difesa di Mario Pincarelli.

E proprio domani sarà effettuato l'esame per la ricerca delle tracce biologiche nel suv dei fratelli Bianchi, quello utilizzato dal gruppo di Artena nella fuga dopo il pestaggio che è costato la vita a Willy. Successivamente verrà quindi effettuato l'esame sui vestiti dei quattro indagati, un test che potrebbe aiutare a determinare chi è stato a colpire Willy quando il giovane era a terra agonizzante (La testimonianza choc: "Dopo il pestaggio saltavano sul corpo inerme di Willy").

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli esami saranno effettuati sugli abiti di Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, ora agli arresti domiciliari. Al momento non c'è una quinta persone iscritta nel registro degli indagati.