Transessuale uccisa in Prati: è la terza vittima della "Roma bene" in poche ore

Altro omicidio a Roma. Una transessuale brasiliana è stata trovata morta in un palazzo in via Durazzo 38 a circa 800 metri da via Augusto Riboty dove, nella mattinata di giovedì 17 novembre, sono state trovate morte due cinesi. La vittima è stata trovata con una ferita al petto, accoltellata. Sul corpo anche lividi.

A dare l'allarme, intorno alle 12:30, alcuni residenti. Sul posto la polizia e il 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della transessuale. Non è escluso che il delitto di via Durazzo possa avere legami con quello in via Riboty.