Roma, accoltellato in strada in via Anastasio II: muore 50enne

Ucciso a coltellate in via Anastasio II. Omicidio a Roma dove alle 19 di oggi, domenica 19 febbraio, nei pressi della fermata metro Valle Aurelia, un 50enne è stato trovato riverso a terra con una ferita d'arma da taglio. Inutili i soccorsi: per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Si tratta di un 50enne di origini filippine. Da una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato aggredito poco prima da un gruppo di persone, forse dei connazionali. La lite tra filippini è infatti al momento l'ipotesi privilegiata.

Ad indagare gli agenti del reparto volanti, con la scientifica sul posto per i rilievi del caso. Come da prassi acquisite le telecamere della zona che potrebbero aver inquadrato i responsabili dell'aggressione e dell'accoltellamento.