Ucciso a coltellate in strada, fermato un uomo per l'omicidio di Michale Lee Pon

Ha un nome ed un volto l'assassino di Michael Lee Pon, il 50enne cittadino filippino ucciso a coltellate domenica sera in via Anastasio II, nei pressi della stazione della metro Valle Aurelia. Si sono infatti costituiti alla caserma dei carabinieri di Tor Vergata ammettendo il proprio coinvolgimento nell'assassinio due connazionali dell'uomo, padre e figlio rispettivamente di 43 e 16 anni. Sottoposto a fermo d'indiziato di delitto per omicidio il padre, il figlio minorenne è stato denunciato in stato di libertà per concorso in omicidio.

Un fermo per l'omicidio di Michale Lee Pon

Il fermo è stato disposto dalla procura di Roma che coordina le indagini affidate ai poliziotti della squadra mobile. I militari dell'arma hanno contattato gli agenti della polizia di Stato, a cui sono affidate le indagini, che hanno preso in carico l’uomo, poi sottoposto a fermo dalla procura di Roma. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e analizzato le telecamere presenti nella zona.

La rissa e poi l'omicidio

Michale Lee Pon era stato ucciso a coltellate domenica scorsa in seguito ad una lite. Il 50enne in un primo momento venne avvicinato da un gruppo di persone con le quali sarebbe poi scoppiato un acceso diverbio. Poi la rissa. Dopo pochi minuti il cittadino filippino è stato nuovamente aggredito poco distante dalla stazione della linea A della metro. Qui l'assassino ha quindi impugnato un coltello e ha ferito a morte la vittima. Poi la fuga - di cinque persone - secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli inquirenti.

Le indagini della polizia

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona subito dopo l'omicidio, lunedì sera l'assassino si è quindi costituito spontaneamente alle forze dell'ordine. Restano da accertare le cause scatenati dell'omicidio, così come proseguono le indagini per risalire alle altre tre persone che avrebbero partecipato alla lite poi finita in tragedia.