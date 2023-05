Uccide la compagna con 14 coltellate, preso dopo l'allarme dato dai vicini

Ha ucciso la compagna di 28 anni con 14 coltellate ed è scappato. I vicini di casa, però, si sono insospettiti hanno scoperto il cadavere della donna in casa e hanno fatto arrestare l'assassino. Adesso Marco Gaio Romeo, un uomo di 45 anni di Nettuno, è accusato di omicidio. La storia arriva dalla Spagna, a Torremolinos, in provincia di Malaga.

Stando alle prime indagini Marco Gaio Romeo avrebbe ucciso la donna a coltellate ieri mattina nell'abitazione del quartiere de La Carihuela in cui convivevano. Con l'aiuto di una segnalazione dei vicini di casa, attorno alle 17:20 di mercoledì, la polizia lo ha poi intercettato e arrestato. I media locali hanno riportato che la vittima, che si chiamava Paula, era di Malaga e lavorava come cameriera a Torremolinos.

La donna aveva tre figli, di cui uno frutto della relazione con il 45enne di Nettuno. Secondo la ricostruzioni riportata da 'Malag Hoy', Gaio Romano aveva lavorato fino a pochi giorni prima in un locale della stessa località. Alcune testimonianze di conoscenti della coppia indicano che la relazione tra lui e la compagna era burrascosa. Il presunto omicida "potrebbe avere dei precedenti" per episodi di violenza di genere.