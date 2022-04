La coppia trovata morta: la moglie malata terminale uccisa dal marito che poi fa harakiri

Omicidio suicidio. È su questa ipotesi che gli investigatori della polizia di stato stanno lavorando per risolvere il caso della coppia di coniugi giapponesi trovati morti a Roma, nella zona della collina Fleming.

A perdere la vita Eiko Sakamoto di 90 anni e Tetsuo Sakamoto, 92enne personaggio di spicco della cultura giapponese in Italia. Negli anni, infatti, il novantaduenne è stato vice presidente dell'associazione Italia-Giappone, ha scritto saggi sulla cultura nipponica post Hiroshima e insegnato come professore all'università Orientale di Napoli.

In casa sua, quando i poliziotti sono entrati trovando i due coniugi morti, sono stati rinvenuti anche una lettera, su un tavolo del loro appartamento in via Civitella d'Agliano. In bagno, vicino la vasca, un coltello. Dentro, invece il corpo di Tetsuo Sakamoto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il professore si è ucciso con un colpo netto e si è lasciato morire nella vasca. Prima, però, potrebbe aver ucciso la moglie colpendola alla testa con un corpo contundente mentre si trovava a letto. La moglie Eiko potrebbe essere morta senza nemmeno rendersene conto. Era malata terminale, spiegano fonti della Questura. Un caso di omicidio-suicidio sul quale indagano gli agenti del commissariato Ponte Milvio.

A dare l'allarme è stata la nuora. Marito e moglie erano già deceduti da qualche ora, anche se adesso sarà l'autopsia a stabilire con certezza quando e se si sia trattato davvero di un omicidio suicidio, come emerso da questa prima parte di indagini. L'appartamento è stato trovato in ordine, non mancherebbe niente e l'ipotesi di una rapina non regge.

Su un tavolo, invece, quella lettera scritta in giapponese che assomiglia tanto ad un addio. La malattia della moglie, secondo la prima di chi indaga fatta in questa prima fase, avrebbe spinto Sakamoto a compiere il tragico gesto.