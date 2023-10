Silvana Aru uccisa a martellate in casa, il killer è l'amico del figlio: voleva derubarla

Ha infierito contro Silvana Aru con un martello. Colpita più volte alla testa e in altre parti del corpo. A trovare la donna riversa in terra in una pozza di sangue il figlio, amico di quello'uomo che, ancora in casa, l'aveva appena aggredita mortalmente. Trentotto anni, romano, Spartaco Salvatori è stato fermato in flagranza di reato dai carabinieri accorsi nell'abitazione di Prato Fiorito, periferia est della Capitale. Nello zaino del killer l'arma del delitto e degli oggetti in oro appartenenti alla 71enne. È accusato di omicidio volontario.

Silvana Aru uccisa in casa a martellate

Sono le 19:00 di venerdì 13 ottobre quando Spartaco Salvatori si presenta alla porta dell'abitazione di viale Prato Fiorito, nell'omonimo quartiere residenziale che si trova fra Colle del Sole, Nuova Ponte di Nona e la Borghesiana, nel VI municipio delle Torri. Ad aprirgli Silvana Aru, che lo conosce da tempo. Amico dei figli il 38enne frequenta quella casa da anni. Una volta in casa l'uomo - forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - la uccide. Impugna l'attrezzo da lavoro che aveva portato con se e infierisce contro la 71enne. La donna prova a difendersi, urla, e attira l'attenzione di uno dei figli e dei vicini di casa.

Fermato dal figlio della vittima

Una volta in casa il figlio ha trovato la madre riversa in terra, con ferite su tutto il corpo. Accanto al corpo di Silvana Aru, Spartaco Salvatori, che non era ancora riuscito a scappare. Nell'abitazione di Prato Fiorito accorrono anche i vicini di casa. Il killer viene bloccato quasi subito. Sul posto intervengono i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e il 118. Il personale sanitario prova rianimare la 71enne ma nulla possono. I colpi inferti dal martello sono troppi gravi. La donna muore prima di poter essere trasportata in ospedale.

Fermato in flagranza di reato

Fermato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Frascati, Spartaco Salvatori non ha proferito una parola. Nello zaino gli specialisti della sezione rilievi e i militari del nucleo investigativo di Frascati trovano il martello appena utilizzato per il delitto e degli oggetti in oro appartanenti a Silvana Aru. Dati oggettivi che portano a ipotizzare che la donna sarebbe essere stata uccisa nel tentativo da parte del suo assassino di derubarla, forse, per acquistare della droga, elemento quest'ultimo che non è stato ancora accertato compiutamente.

Omicidio volontario

Arrestato per omicidio volontario, Spartaco Salvatori è stato sottoposto ai test per accertare se possa aver agito sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Associato in carcere, ascoltato tutta la notte dal magistrato di turno, gli inquirenti hanno ascoltato anche i figli di Silvana Aru e i vicini intervenuti in casa della donna. Resta da comprendere se già in passato il killer avesse preso di mira la donna o l'avesse già minacciata.