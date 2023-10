Donna uccisa a martellate, il sospettato salvato dal linciaggio. Attesa per l'interrogatorio di garanzia

C'è attesa per l'interrogatorio di garanzia di Spartaco Salvatori, il 38enne accusato dell'omicidio della 71enne Silvana Aru, nella zona di Prato Fiorito. Un delitto dai contorni chiari, secondo chi indaga, con un fermato in flagranza di reato con un quadro accusatorio solido, un movente al momento definito e l'arma trovata in possesso dello stesso. Una rapina finita male, con una reazione a colpi di martello nei confronti dell'anziana che, colpita più volte, è finita a terra, dove è stata trovata in una pozza di sangue. Lui, amico dei figli della vittima, inizialmente non era stato associato da amici e parenti a quanto era accaduto.

Il linciaggio sfiorato

Sono però bastati pochi minuti al figlio per mettere insieme i pezzi e convincersi che fosse il suo amico l'assassino. Il martello, ancora grondante sangue, è stata la goccia che ha trasformato il dolore e l'incredulità di parenti e amici in rabbia: solo grazie all'intervento dei carabinieri del nucleo operativo di Frascati e della stazione di Tor Bella Monaca non si è trasformata in linciaggio.

Salvato dalla furia dei parenti

Sotto choc, l'accusato è stato sottratto alla furia dei parenti di Silvana Aru. Ai militari ha riferito di non centrare nulla con quanto accaduto, ma quel martello insanguinato e la refurtiva ritrovata nel suo zaino sembrano al contrario inchiodarlo. In stato di choc, dovuta forse all'assunzione di sostanze stupefacenti, il 38enne non è inoltre riuscito a dare ulteriori spiegazioni. Ecco perché i carabinieri che indagano aspettano la sua versione nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia per porre la parola fine alle indagini.

Le (possibili) ulteriori piste

Da lì, eventualmente, potrebbero emergere elementi utili per aprire ulteriori piste. I carabinieri infatti, pur certi di quanto acquisito finora, non escludono alcuna ipotesi e in questi giorni hanno provato a ricostruire i rapporti dell'accusato con la famiglia della vittima, cercando di risalire ad eventuali debiti accumulati dal Salvatori. Debiti dietro ai quali potrebbe esserci il movente di un omicidio inaspettato e che ha lasciato sgomento l'intero quartiere.

Altro scenario battuto e scandagliato è quello del giro di spaccio, ricostruendo il quale si potrebbe risalire a ulteriori motivazioni che hanno armato Salvatori, convincendolo ad ammazzare Silvana Aru.