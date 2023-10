Uccisa a martellate, convalidato l'arresto dell'uomo accusato del delitto. Ha scelto di non rispondere al gip

Il fermo è stato convalidato, ma le indagini sul delitto di Prato Fiorito vanno avanti. Nella giornata di oggi, infatti, Spartaco Salvatori, il 38enne accusato di aver ucciso a martellate la 71enne Silvana Aru si è avvalso della facoltà di non rispondere. Comparso questa mattina di fronte al gip per l'interrogatorio di convalida dell'arresto, Salvatori ha scelto di non proferire parola. Il magistrato ha convalidato la misura eseguita dai carabinieri di Tor Bella Monaca e ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Rebibbia. Sull'omicidio, tuttavia, le indagini continuano.

Le indagini

I carabinieri, coordinati dal pm Pietro Pollidori, vogliono vederci chiaro e dipanare ogni possibile dubbio. Il delitto è avvenuto in casa, intorno alle 19 dello scorso venerdì. Salvatori e la signora Aru si conoscevano. O meglio, il 38enne conosce il figlio della vittima. Secondo una prima ricostruzione il delitto sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina.

A trovarlo sarebbe stato proprio il figlio della vittima insieme ad alcuni amici. A loro Salvatori avrebbe detto di essere innocente. Nello zaino, però, sarebbe stato trovato il martello insanguinato con cui avrebbe massacrato la 71enne, delle fascette, il telefono della vittima e la refurtiva presa dall'appartamento. Un quadro chiaro che, per non lasciare nulla di intentato, i carabinieri vogliono cristallizzare al meglio.