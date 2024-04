Omicidio in spiaggia a Torvaianica, c'è un sesto indagato: era rivale di Diabolik

C'è un sesto indagato per l'omicidio di Selavdi Shehaj, detto 'Passerotto', l'albanese ucciso sulla spiaggia di Torvaianica il 20 settembre del 2020. Per il delitto dal febbraio dello scorso anno è in corso il processo davanti alla Corte di Assise di Frosinone che vede imputati Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato anche dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli 'Diabolik' ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti, Enrico Bennato, Giuseppe Molisso, e altri due.

Secondo quanto appreso, a finire nel registro degli indagati c'è anche un 36enne albanese ritenuto contrapposto al gruppo di 'Passerotto' e rivale anche di Elvis Demce, vicino lui a Diabolik. Secondo quanto ricostruito, l'albanese ora indagato si sarebbe appoggiato al gruppo di Molisso, rivale del gruppo di Piscitelli.

Secondo la ricostruzione ''l'omicidio di Shehaj va inquadrato nell'ambito di una lunga scia di fatti di sangue cominciata con l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto 'Diabolik'. A quello, il 14 novembre 2019 segue il tentato omicidio di Leandro Bennato". Da quel giorno fino al 25 novembre, ''si registravano plurimi tentativi di attentare all'incolumità di Fabrizio Fabietti, braccio destro di Piscitelli e di alcuni componenti della banda di Diabolik, di origine albanese'', aveva sottolineato il gip nell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Giuseppe Molisso.

Esecutori materiali dell'omicidio, secondo la procura aggravato del metodo mafioso, sarebbero Bennato e Calderon mentre sempre l'argentino avrebbe pianificato il delitto di Passerotto insieme a Giuseppe Molisso. Guido Cianfrocca avrebbe fornito l'arma e Luca De Rosa, a quest'ultimo è stata mossa l'accusa di ricettazione per la moto utilizzata per l'omicidio Shehaj.



L'accusa contestata dai pm della direzione distrettuale antimafia di Roma al nuovo indagato, un albanese irreperibile connazionale della vittima, è di concorso in omicidio. Secondo la procura sono loro che hanno voluto la morte di 'Passerotto'. Nel processo di Frosinone la sentenza è attesa per giugno.