Uccise datore di lavoro a coltellate: condannato a 28 anni

I giudici della terza corte d'assise di Roma hanno condannato a 23 anni di carcere Suren Grigoryan, il 28enne di origini armene accusato di aver ucciso, il 22 giugno 2021, pugnalando più volte al collo il suo ex datore di lavoro nei pressi della fermata della metropolitana 'San Giovanni' su via Appia Nuova. Per il 28enne, il pm di Roma Erminio Amelio aveva chiesto una condanna a 28 anni.

L'imputato, che lavorava in un autolavaggio, era stato licenziato perché era stato accusato dal datore di lavoro di essersi impossessato del ricavato del lavaggio di un'auto, una decina di euro. La vittima, titolare dell'attività, era un cittadino iracheno di nome Khaled Bilal Ahmed.

A condurre le indagini dopo l'omicidio sono stati i poliziotti della Squadra Mobile che sono subito risaliti all'assassino grazie ai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza che ripresero i momenti della brutale aggressione. Grigoryan fu fermato a Napoli dopo un breve tentativo di fuga.

Secondo quanto ricostruito, l'omicida lo ha colpito almeno quattro volte, di cui una alla gola e una alla testa. Quindi l'ultima alla testa. Dopo aver ammazzato Khaled Bilal Ahmed, il 27enne era quindi scappato tra la gente di piazzale Appio. Dalle immagini estrapolate si nota, tra le altre cose, come la vittima e il killer, forse si conoscevano anche perché da alcuni frame si vedono vicini, come se stessero parlando. L'aggressore, inoltre, si vede come avrebbe colpito due volte il 41enne iracheno: una prima raffica di colpi, poi la seconda con l'ultima coltellata alla testa. Quindi la fuga verso Napoli fino alla cattura.