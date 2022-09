Ucciso con sei colpi di pistola, arrestati i killer: il commando partito da Roma est

Sono partiti da Roma est, hanno studiato l'agguato nei dettagli e lo scorso 7 agosto, hanno ucciso Salvatore Bramucci, a Soriano nel Cimino. È questa l'accusa mossa dalla procura e dai carabinieri, nei confronti di due 48enni arrivati nel comune di Viterbo da Guidonia e Ponte di Nona, periferia a est di Roma. Secondo la ricostruzione i due, probabilmente anche insieme ad un terzo uomo, si sarebbero mossi a bordo di una Smart e di una Giulietta, quest'ultima risultata rubata.

Chi ha ucciso Bramucci, 58 anni, ha raggiunto località Acquafredda, ha atteso l'uscita della vittima dall'abitazione, gli ha bloccato la strada e da distanza ravvicinata ha esploso sei colpi alla testa e sulla parte superiore del corpo, provocando morte immediata.

Sono stati i carabinieri di Viterbo, del provinciale di Roma, del Ros, delle unità cinofili e del Nucleo elicotteri di Pratica di Mare ad eseguire le misure cautelari emesse dal gip di Viterbo Rita Cialoni nei confronti di due 48enni di Roma e Guidonia, Tonino Bacci e Lucio La Pietra. Entrambi con la passione per auto e motori, Bacci ha lavorato come camionista mentre La Pietra è meccanico.

Le indagini, coordinate dal procuratore Paolo Auriemma e dal pm Massimiliano Siddi, hanno messo in evidenza come l'agguato sia stato organizzato in ogni minimo dettaglio, preceduto anche da sopralluoghi nella zona teatro dell'omicidio. Uno dei quali tre giorni prima il delitto. È stata anche analizzata la vita della vittima e sono state messe sotto osservazione tutte le sue relazioni. Gli indagati sono in tutto cinque. I due arrestati sono stati condotti nel carcere di Viterbo.

"Sono emersi collegamenti - rivela la procura - che costoro, in relazione all'omicidio, mantenevano con diversi soggetti, alcuni anche prossimi all'ambiente relazionale della vittima, nei confronti dei quali sono in corso accertamenti", riporta Viterbo Today.