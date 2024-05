Rossella Nappini uccisa dall'ex, il progetto del matrimonio e l'omicidio. La sorella: "Lui si era incaponito"

Dal progetto del matrimonio all'essere vittima dell'ennesimo femminicidio. Rossella Nappini, due figli e un lavoro come infermiera, lo scorso settembre è stata uccisa nell'androne di un palazzo di Monte Mario con diverse coltellate, soprattutto all'addome.

Dopo una serie di indagini, la polizia arrestò Adil Harrati, quarantacinquenne di origine marocchina, imputato nel processo per l'omicidio dell'infermiera di 52 anni. L'uomo ha reso dichiarazioni spontanee davanti ai giudici della Corte d'Assise, dando una sua versione sui rapporti con la vittima.

"Facevo il pittore nel palazzo, lei mi invitò a casa per fare dei lavori anche nell'appartamento. Cominciammo a vederci, a stare insieme, l'andai anche a trovare in ospedale quando era ricoverata. Un giorno mi dice 'facciamo matrimonio e i documenti'. Ho lavorato a casa sua per due settimane. Sono clandestino, senza documenti", ha raccontato Harrati.

Nel corso dell'udienza è stata sentita anche la sorella della vittima. "Ho parlato con mia sorella quel pomeriggio un'ora prima che venisse uccisa - ha ricordato - . Mi disse che quell'uomo l'aveva chiamata per vedersi e che lei aveva detto di no. Non era preoccupata ma quando pochi giorni prima aveva scoperto i suoi precedenti l'aveva lasciato e lui insisteva per vederla, si era incaponito".

Sul rapporto tra la sorella e l'imputato ha poi aggiunto: "Rossella aveva cominciato la relazione un mese e mezzo prima ma diceva di volerlo sposare per fargli avere il permesso di soggiorno: 'Mi fa ridere e mi fa stare bene' diceva, aveva già scelto l'abito per le nozze ma nella bara le ho messo quello del mio matrimonio". Il pm Claudia Alberto contesta ad Harrati l'omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione.