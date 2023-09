Omicidio a Roma: uccide la madre e la nasconde in un sacco nell'armadio 

Omicidio a Roma, in via Pietro Gasparri, zona Primavalle. Un uomo di 59 anni ha confessato di aver ucciso la madre e di averne occultato il cadavere all'interno di un armadio. A chiamare le forze dell'ordine, questa notte alle 2, è stato lo stesso uomo che all'arrivo dei carabinieri ha raccontato quanto accaduto. Una confessione che, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivata perché era diventato impossibile nascondere il cattivo odore proveniente dall'armadio.

Il ritrovamento del cadavere

I militari giunti al civico 84, dopo aver aperto l'armadio, hanno ritrovato il sacco sigillato, aperto il quale hanno rinvenuto il cadavere della donna, 88 anni, madre del 59enne. Sul posto sono intervenuti il medico legale, il magistrato di turno ed i carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnico scientifici. Il figlio 59enne della donna, in stato di fermo, è stato portato presso il carcere di Regina Coeli in attesa della convalida.

Quando è stata uccisa e perché

Il cadavere si trovava nell'armadio da una decina di giorni. L'omicidio infatti, per stessa ammissione dell'uomo, sarebbe avvenuto diecii giorni fa. Una collocazione temporale confermata del delitto confermata anche dai primi rilievi eseguiti dal medico legale. Secondo quanto si apprende madre e figlio vivevano insieme: lui era disoccupato, lei titolare della pensione che sosteneva entrambi. All'origine dell'omicidio ci sarebbe un debito di cui l'uomo non voleva mettere a conoscere l'anziana donna.

