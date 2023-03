Omicidio a Roma: 51enne ucciso a colpi di pistola ad un distributore di benzina

Ennesimo omicidio a Roma, il terzo in cinque giorni. Pochi minuti prima delle 19.30 un uomo di 51 anni, L.F. le sue iniziali, è stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Gli spari hanno raggiunto l'uomo mentre si trovava ad un distributore di benzina in via dei Ciceri, all'angolo con via degli Angeli, al Quadraro.

Secondo quanto si apprende, due persone a bordo di un motorino si sarebbero avvicinate ed uno di loro avrebbe fatto fuoco, colpendo il 51enne alle gambe e al torace. Quindi i due sono fuggiti, senza lasciare traccia.

Sul posto i poliziotti della squadra mobile e gli uomini della scientifica per i rilievi. Come da prassi in questi casi, si sta cercando di individuare telecamere che potrebbero aver ripreso i killer.

Omicidi a Roma

Si tratta, come detto, del terzo omicidio in cinque giorni. Mercoledì scorso, a Casal de Pazzi, era stato ucciso il romeno Mihai Roman: è ancora caccia al suo assassino. Venerdì sera, all'Esquilino, lo chef Manuel Costa è stato freddato a colpi di pistola da Fabio Giaccio, con quest'ultimo reo confesso dell'omicidio.