Omicidio a Roma: infermiera uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo

Femminicidio a Roma, in zona Monte Mario. Una donna, un'infermiera di 52 anni (R.N. le sue iniziali), è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo 61, in zona Monte Mario. A lanciare l'allarme un residente che l'ha ritrovata riversa a terra, in una pozza di sangue. Testimoni hanno riferito di aver sentito, pochi istanti prima, delle grida provenire dal punto del ritrovamento e in uomo sarebbe stato visto allontanarsi.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome: diverse le ferite ritrovate sul corpo della 52enne. Sull'omicidio indaga la squadra mobile, con la polizia scientifica attualmente impegnata nei rilievi in zona. Presente sul posto la Intanto la pm della procura di Roma Claudia Alberti che coordina le indagini.

In corso una caccia all'uomo nella zona.

ultimo aggiornamento alle 19.07 - Inserite iniziali della vittima